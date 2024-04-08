وجهتهم الوسط والجنوب.. اعتقال 10 أفغانيين تسللوا من السليمانية

2024-04-08 10:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، إلقاء القبض على 10 اشخاص من الجنسية الأفغانية دخلوا العراق بطريقة غير شرعية.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مكتب إجرام سيد صادق تمكنت بإشراف شرطة القضاء من القبض على 10 أجانب من الجنسية الافغانية لا يحملون جوازات سفر رسمية ودخلوا البلاد بصورة غير شرعية، وكانوا يرومون الوصول إلى مدن الوسط والجنوب العراقي عبر مدن إقليم كردستان".

وأضافت، أن "المتهمين موقوفون استنادا إلى أوامر قضائية وفق المادة 29 من قانون إقامة الأجانب والتحقيق جار في القضية".