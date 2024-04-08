"أكياس صغيرة" تودي بـ 6 أشخاص بينهم منتسب بالجيش إلى الاعتقال ببغداد

2024-04-08 10:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، باعتقال 6 اشخاص بينهم منتسب بالجيش كان بحوزتهم أكياس يشتبه بانها "مخدرات".

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة من مكافحة مخدرات الكرخ ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على 6 اشخاص احدهم منتسب في وزارة الدفاع".

واشار الى أنه "ضبط بحوزتهم وبالجرم المشهود اكياس عدد (22) صغيرة تحتوي على مادة بيضاء يشتبه بأنها مواد مخدرة، حيث تم تسليمهم الى جهة الطلب".