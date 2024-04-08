اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية اليوم الاثنين 

2024-04-08 10:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية ليوم الاثنين المصادف 8 اذار للعام 2024. سعر الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من البنك المركزي العراقي والمنافذ الرسمية الحكومية...

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