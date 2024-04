بالاسماء: صدور وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة في ذي قار

2024-04-08 10:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة التشغيل والقروض في محافظة ذي قار عن صدور وجبة جديدة من صكوك قروض المشاريع الصغيرة في المحافظة.وذكرت المديرية أن على الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المرفقة بمراجعة قسم العمل الاتحادي في الناصرية بعد عطلة عيد الفطر المبارك لغرض إكمال كتب الصرف العائدة إليهم وإرسالها إلى المصرف.انتهى...

