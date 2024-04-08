2024-04-08 11:12:01 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصر

أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الاثنين، عن إخماد حريق اندلع بسوق البالة في المحافظة.

وقال الناطق باسم المديرية كاروان ميراودلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حريقاً اندلع في سوق البالة على مرحلتين، الأولى كانت عند الساعة 6:45دقيقة، حيث وصلت فرقنا وتمكنت من إخماده".

وأضاف، أن "المرحلة الثانية هي عودة اندلاع الحريق في السوق عند الساعة 7:47، وتمكنت فرقنا من إخماده أيضاً".

وأشار إلى، أنه "تم إرسال 17 فرقة من الدفاع المدني لإخماد الحريق"، لافتاً الى أنه "لم تعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق ولا حجم الخسائر الناجمة عنه".