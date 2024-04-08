خلت من رونالدو وميسي.. تشكيلة أغلى لاعبي كرة القدم لعام 2024

2024-04-08 11:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختار موقع "ترانسفير ماركت" المختص في القيم السوقية للاعبين، التشكيلة المثالية للعام 2024، والتي ضمت أغلى 11 لاعباً في عالم كرة القدم، إلا أنها خلت من النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتصدر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، التشكيل المثالي والذي تبلغ قيمته 1.27 مليار يورو، وذلك بعد التحديثات الأخيرة فى أسعار اللاعبين.

وجاء هالاند في قيادة خط الهجوم للتشكيل الأغلى عالمياً بقيمته التسويقية التي تصل إلى 180 مليون يورو، متساوياً مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأيضا الإنكليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني.

وتكونت التشكيلة من:

ديوغو كوستا (45 مليون يورو) في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع:

روبن دياز (80 مليون يورو)، وويليام ساليبا (80 مليون يورو)، وترينت ألكسندر أرنولد (70 مليون يورو)، وألفونسو ديفيز (60 مليون يورو).

وفي خط الوسط:

جود بيلينغهام (180 مليون يورو)، وفينيسيوس جونيور (150 مليون يورو)، وفيل فودين (130 مليون يورو)، وفلوريان فيرتز (110 مليون يورو).

ولخط الهجوم:

إيرلينغ هالاند (180 مليون يورو)، وكيليان مبابي (180 مليون يورو).