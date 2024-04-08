2024-04-08 11:18:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، الاثنين، إخماد حريق اندلع بسوق البالة في المحافظة. وقال الناطق باسم المديرية كاروان ميراودلي، لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعته منصة “ايشان” إن “حريقاً اندلع في سوق البالة على مرحلتين، الأولى كانت عند الساعة 6:45دقيقة، حيث وصلت فرقنا وتمكنت من إخماده”. وأضاف، أن “المرحلة الثانية هي عودة اندلاع الحريق في السوق […]

ظهرت المقالة 17 فرقة إطفاء تخمد حريقا اندلع بـ”سوق البالة” في أربيل أولاً على Eishan.