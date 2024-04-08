ارتفاع جديد يطرأ على  أسعار الذهب في بغداد واربيل

2024-04-08 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 485 الف دينار، وسعر الشراء 481 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 455 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 451ٔ الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 490 الف دينار و500 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين460 الفاً و 470 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 555 الف دينار، وعيار 22 بيع 510 الاف دينار ، وعيار 21 بيع 490 الف دينار ، وعيار 18 بيع 425 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.