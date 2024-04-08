2024-04-08 12:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

طمأنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بشأن لقاح الحصبة، وفيما أكدت أنه رصين المنشأ ومقيم من قبل منظمة الصحة العالمية، أشارت إلى أن مجلس الوزراء رصد ميزانية خاصة بالأعمال اللوجستية لحملة لقاح الحصبة.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حملة تلقيح الأطفال ضد مرض الحصبة المختلطة ستنطلق بعد عيد الفطر المبارك وستشمل تلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال"، مبيناً أن "الحملة تستهدف أكثر من 23 ألف مدرسة وبواقع 7 ملايين طفل".

وأوضح الحلفي، أن "أكثر من 9 آلاف فرقة ستنتشر بجميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان من أجل تنفيذ الحملة"، منوهاً بأن "مجلس الوزراء رصد ميزانية خاصة بالأعمال اللوجستية لهذه الحملة".

وأضاف أن "الحملة ستستمر لمدة 10 أيام وتكون شاملة لجميع التلاميذ في المدارس"، داعياً القنوات الفضائية إلى "تغطية الحملة والترويج لها".

ولفت إلى أن "مرض الحصبة المختلطة يحتاج إلى دعم وإطلاق حملات عديدة، فضلاً عن العمل على زيادة وعي المواطنين للالتزام بجداول لقاح الأطفال وحمايتهم"، مؤكداً أن "منشأ اللقاح رصين وتم تقييمه من قبل منظمة الصحة العالمية".