2024-04-08 12:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – إحسان المرسوميوصل وفدُ منتخبنا الأولمبيّ لكرة القدم مساء أمس، إلى العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكرٍ تدريبي قصيرٍ يتخلله خوض مباراة ودية مع نظيره الياباني استعداداً لنهائياتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.وقال مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين : إن" وفد المنتخب ضم 12 لاعباً أما بقية اللاعبين المحليين فسيلتحقون بالمنتخب في العاشر من الشهر الحالي بسبب ارتباطهم مع أنديتهم التي تخوض مباريات كأس العراق".وأضاف شنيشل، أن" ⁠المحترفين الخمسة من المؤمل وصولهم اليوم للالتحاق بالمعسكر وهم كل من يوسف الإمام المحترف في نادي مالمو والمعار إلى نادي بك أولمبيك السويديين، ورومان دولتشي، المحترف في نادي شالكة الألماني، وعلي الموسوي المحترف بنادي كوبنهاجن الدنماركي وبلند آزاد عمر المحترف في نادي دي جرافشاب الهولندي وأمين حموي المحترف بنادي هلسينغبورغ السويدي".وأوضح شنيشل أن" أبواب المنتخب مفتوحة أمام ⁠محترفي المنتخب الوطني ولكن هنالك أندية رفضت تفريغ لاعبيها وبعضها الآخر لم تجب على طلبنا حتى الآن".وتابع شنيشل، أن" الفريق سيخوض مباراة ودية أمام منتخب اليابان بمشاركة اللاعبين المتواجدين وممن سينضم خلال اليومين المقبلين "، مشيراً الى أن " الجهاز الفني يسعى الى لملمة أوراق الفريق وتأهيل اللاعبين جيداً وإعدادهم بالشكل المطلوب من دون المجازفة بهم قبل الاستحقاق الرسمي ".