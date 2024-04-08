2024-04-08 12:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، بإلقاء القبض على امرأة قامت ببيع شاب سوري الجنسية في منطقة المنصور ببغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "شعبة الاتجار بالبشر والاعضاء التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على امرأة تولد 1990 بمنطقة الداودي بالمنصور وسط بغداد اثناء قيامها ببيع شاب سوري الجنسية تولد 2003".

واضاف، أن "المتهمة تعمل في كوفي شوب بمنطقة شارع فلسطين وتم ضبطها بالجرم المشهود".



