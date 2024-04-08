كاساس يبحث عن لاعبين في الأولمبي العراقي لتدعيم المنتخب الأول

2024-04-08 12:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد عماد، يوم الاثنين، أن مدرب المنتخب الأول خيسوس كاساس سيلتحق بالأولمبي العراقي خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس.

وقال عماد لوكالة شفق نيوز، إن "كاساس حرص على التواجد في البطولة الآسيوية لمتابعة لاعبي المنتخب الأولمبي بغية وضع البارزين منهم في حسابات المنتخب الوطني".

وبين أن "كاساس وقبل ستة أشهر وضع ضمن برنامجه التواجد في قطر، وحصل اتفاق بينه وبين اتحاد الكرة العراقي مسبقاً من أجل متابعة المنتخب الأولمبي خلال مهمته المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة".

وأشار عماد إلى أن "كاساس لن يذهب إلى قطر لمتابعة أسماء معينة وضعها في حساباته مسبقاً، بل سيتابع المستويات الفنية لكل اللاعبين دون استثناء".

وكان وفد المنتخب الأولمبي العراقي قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد منتصف ليلة أمس الأحد، للدخول في معسكر تدريبي قصير تتخلله خوض مباراة ودية مع نظيره الياباني يوم الخميس المقبل استعداداً لنهائيات آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس.

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وتايلند وطاجيكستان.

وتنطلق منافسات البطولة في 15 من شهر نيسان/ أبريل الجاري، وبموجب نظام البطولة يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر لأولمبياد باريس فيما يخوض الرابع الملحق.