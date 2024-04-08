الصحة تستعد لتلقيح اكثر من 7 ملايين طفل بعد عيد الفطر

2024-04-08 12:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، الاستعداد لتلقيح أكثر من 7 ملايين طفل بلقاح الحصبة المختلطة بعد عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة الصحة اعلنت قرب انطلاق الحملة الوطنية للقاح الحصبة المختلطة بعد عيد الفطر المبارك لتلقيح الأطفال في المدارس الابتدائية ولجميع المراحل بالإضافة الى رياض الأطفال بتاريخ 14 نيسان 2024 في جميع المحافظات بالإضافة الى إقليم كردستان".

واضاف البيان أن "مجموع الأطفال المشمولين باللقاح يبلغ (7,500,000) سبعة ملايين وخمسمائة الف طفل وسيتم تلقيحهم عن طريق الفرق التلقيحية في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال".

وتابع أن "عدد الفرق التلقيحية اكثر من (9) آلاف فرقة وكل فرقة تتكون من ثلاثة أشخاص (ملقح،كاتب، مثقف صحي) وبواقع اكثر من (27) الف مشارك من الملاكات الطبية والصحية والتمريضية والإدارية".

وشددت الوزارة، بحسب البيان "على ضرورة اخذ الاطفال لجرعتين من اللقاح على الاقل من أصل ثلاثة وحسب سياسة التحصين الوطني"، داعية الاهالي الى "التعاون مع الفرق التلقيحية لمنع تفشي المرض والوقاية منه لان مضاعفات الإصابة خطيرة جداً يمكن ان ترافق الطفل طوال حياته مثل العمى وذات الرئة والسحايا وتصل الى فقدان حياة المصاب".