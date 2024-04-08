2024-04-08 12:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، تنويها الى الطلبة الاوائل وحملة الشهادات العُليا المُتقدمين على استمارة التوظيف.

وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "الى أبنائنا من الاوائل وحملة الشهادات العُليا المُتقدمين على استمارة التوظيف، من الذين ظهر لديهم قيد وظيفي وتم تقديم اعتراضاتهم الى ديوان الرقابة المالية، يود المجلس الاشارة الى ما ورد في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحـــادي / دائرة الشؤون الفنية والدراسات ذي العدد 2/ 15/ 8823 والمؤرخ في 2/ 4/ 2024 والذي يُشير الى اعلان الديوان عبر موقعه الرسمي عن قبول اعتراضاتهم عن نتائج تقاطع البيانات الواردة في تقرير الديوان المرقم بالعدد (2/ 15/ 31680) في 28/ 11/ 2023".

واضاف: "يدعوكم المجلس الى مراجعة حساباتكم للتأكد من نتائج اعتراضاتكم، كما يود المجلس التنويه الى قراره بتمديد فترة التقديم على استمارة التوظيف للاوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانوني (67،59) لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 2024/4/18، لأتاحة الفرصة لمن رفعت عنهم القيود الوظيفية من التقديم بكل انسيابية ".