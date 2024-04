الانواء الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة وامطار رعدية جنوب الناصرية

2024-04-08 13:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقعت هيئة الانواء الجوية اليوم الاثنين، ارتفاعا بدرجات الحرارة وامطار رعدية جنوب مدينة الناصرية. وقال مدير الانواء الجوية احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية، ان مدينة الناصرية تاثرت بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر يؤثر بشكل مباشر على المناطق في محافظة ذي قار ويتسبب بفرصة لتساقط امطار خفيفة...

