2024-04-08 13:24:08 - المصدر: منصة إيشان

وصل وفدُ منتخبنا الأولمبيّ لكرة القدم مساء أمس، إلى العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكرٍ تدريبي قصيرٍ يتخلله خوض مباراة ودية مع نظيره الياباني استعداداً لنهائياتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس. وقال مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، في تصريح صحفي تابعته “منصة “إيشان”، إن “وفد المنتخب ضم 12 لاعباً أما بقية اللاعبين المحليين فسيلتحقون […]

ظهرت المقالة بانتظار المحترفين.. المنتخب الأولمبي يُعسكر في الدوحة استعداداً لنهائيات آسيا أولاً على Eishan.