إصلاح الأحداث تعلن عن الموقف الشهري بعدد المطلق سراحهم لشهر آذار

2024-04-08 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت دائرة إصلاح الأحداث، اليوم الاثنين، عن الموقف الشهري بعدد المطلق سراحهم لشهر آذار.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد المطلق سراحهم خلال شهر آذار من العام الجاري بلغ 133 حدثاً، بينهم (68) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(46) حالة تخلية سبيل بعد قضاء مدة محكوميتهم، اضافة الى (19) حالة إطلاق سراح بالإفراج الشرطي".وأضاف أن "ذلك جاء لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".