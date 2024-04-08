تعليق مؤقت للإستنفار في المناطق الحدودية.. وترقب "حذر" للسيول القادمة من إيران

2024-04-08 13:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

ألغت السلطات المحلية في قضاء مندلي، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، حالة الاستنفار المعلنة في المدن والقصبات الحدودية شرق العراق، جراء موجة الامطار الاخيرة.

وقال قائممقام قضاء مندلي مازن الخزاعي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل هطول الامطار في مناطق الشريط الحدودي العراقي- الايراني ضمن محافظة ديالى، ومنها مندلي، كانت دون المتوسط، ومصحوبة برياح قوية لم تؤدي الى تدفق أي موجة سيول حتى الان".

وبحسب الخزاعي، فان "حالة الاستنفار المعلنة في 13 منطقة حدودية، من قبل خلية الازمة الحكومية، تم الغائه بالوقت الحالي"، مؤكدا أن "الاوضاع طبيعية في جميع المدن والقصبات وصولا الى القرى الحدودية ولم تؤدِ الامطار الى قطع أي طريق".

واشار الى أن "المناطق الحدودية شرق العراق ومنها مندلي بانتظار موجة مطرية غزيرة يومي الثلاثاء والاربعاء وفق تقرير تحذيري صادر من الانواء الجوية، وصلنا قبل قليل وسيتم اعتماد كافة الاجراءات ومنها الاستنفار تحسبا لأي طارئ".

وسبق لخلية الازمة الحكومية اعلان الاستنفار في 13 منطقة على الشريط الحدودي العراقي- الايراني، ومنها مندلي استعدادًا لموجة مطرية قد تكون بين المتوسطة الى الغزيرة في معدلات هطول الأمطار وفق تقرير الانواء الجوية، تحسبًا لاي طارئ مفاجئ.