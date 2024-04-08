ضمن حزمة فك الاختناقات.. الإعمار تعلن إنجاز تصريف المياه لمجسرات قناة الجيش

2024-04-08 14:18:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، عن مراحل العمل بمشروع مجسر طريق قناة الجيش، فيما أشارت الى أن العمل مستمر وعلى مدار اليوم بمشاريع فك الاختناقات المرورية.

وذكرت دائرة الطرق والجسور، في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العمل بمشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية مستمر بالعاصمة بغداد ولجانبي الكرخ والرصافة وعلى مدار اليوم".

وأشارت، الى "استمرار العمل ليلاً ونهاراً بمشروع مجسر طريق قناة الجيش بجانب الرصافة"، مبينة أن "المشروع يشمل تصميم وتنفيذ مجسرات على طريق قناة الجيش لممري الذهاب والإياب مع إنشاء طريق لربط جهة شرق القناة (حي الأمانة) بغربها عند (حي المهندسين) متضمناً الطريق إنشاء جسر على قناة الجيش".

وأوضحت، أنه "تم إكمال صب 62 ركيزة بعمق 30م، وصب الطريق البديل بالكونكريت وتخطيطه بطول 900م لمساري الذهاب والإياب"، منوهة بأن "المشروع يتكون من 3 مجسرات 2 رئيسة فوق سريع القناة بطول 600 متر وعرض 16 ونصف المتر ومجسر تحتاني فوق القناة بطول 230 متراً مع المقتربات يربط منطقتي المهندسين والداخل".

وأضافت، أن "عملية صب سقوف المجسرات تمت وبواقع 11 فضاء كل فضاء بطول 30 متراً إذ إن العمل يجري حالياً بإنجاز الأسيجة الجانبية بواقع 2600 متر"، مؤكدة "المباشرة بأعمال إكساء الجسرين الرئيسين بطبقة الأساس لمجسر المهندسين والعمل مستمر على إنجاز المقتربات الجانبية".

وتابعت، "تم تشغيل منظومة الإنارة للجسور الرئيسة وإكمال منظومات تصريف مياه الأمطار مع المماشي الجانبية لمساري الذهاب والإياب".