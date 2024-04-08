جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على ثلاثة تجار مخدرات في محافظات مختلفة

2024-04-08 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة تجار مخدرات في ثلاث محافظات مختلفة.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بجهد استخباري متميز لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب وتعاون مع المديريات العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وقيادات الشرطة في محافظات ذي قار والديوانية والنجف الأشرف، تمكنا وبثلاث عمليات منفصلة من إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات".

وأكد البيان، أن "جهاز مكافحة الإرهاب مستمر وبعمليات نوعية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على آفة المخدرات لحماية المواطنين من هذا الخطر القاتل".