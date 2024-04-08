الاطاحة بثلاثة تجار مخدرات في ذي قار والديوانية والنجف

2024-04-08 14:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، الاطاحة بثلاثة تجار مخدرات في محافظات ذي قار والديوانية والنجف.

وذكر بيان للجهاز تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بجهد استخباري متميز لابطال جهاز مكافحة الإرهاب وتعاون مع المديريات العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وقيادات الشرطة في محافظات (ذي قار، الديوانية، النجف الاشرف)، تمكنا وبثلاث عمليات منفصلة من القاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات في المحافظات اعلاه".