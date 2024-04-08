وزير التجارة: محصول الحنطة في العراق بدأ يواكب دول المنطقة وتجاوز سد الحاجة الفعلية

2024-04-08 14:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، أن محصول الحنطة في العراق بدأ يواكب دول المنطقة وتجاوز سد الحاجة الفعلية.

وقال الغريري في مؤتمر صحافي تابعته "بغداد اليوم"، إن "مشروع الطحين الصفر التجاري المحلي انطلاقة جديدة لانتاج مادة الطحين بكل نوعياته داخل العراق مع الوفرة بالانتاج".

واضاف ان "البداية كانت النظر الى القطاع الخاص الصناعي ومع دعم الحكومة ورصانة الاداء ستكون الخطوة الاولى لتذليل العقبات ، والثانية انتاج طحين صفر عراقي بمواصفات عالية الجودة يضاهي المستورد وخاضع للرقابة والتقييس والسيطرة النوعية وباسعار اقل من المستورد".

وأكد أن "نجاح مشروع انتاج الطحين الصفر دعم للقطاع الخاص والمنتج الوطني ، وتوفير فرص عمل والحفاظ على العملة وايقاف عمليات التهريب وخفض اسعار الاعلاف".

وتابع "سعينا في هذا المشروع الوطني هو سد حاجة البلاد وتحقيق اكتفاء ذاتي وتصديره مستقبلا"، مبينا أن "نجاح هذا المشروع الواعد هو تشجيع للقطاع الخاص للنهوض بالصناعة المحلية للبلاد".

وبين أن "نجاح هذا المشروع هو نجاح قطاع كامل ويجب بذل الجهود وتكاتف الايدي من الجميع لتحقيق ذلك ووفق القانون"، مضيفا "اليوم من خلال هذا المشروع سيتحول استيراد كميات مايقارب مليونين او 3ملايين طن من خارج العراق لانتاجه داخله وفي معامل عراقية".