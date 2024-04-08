الدخول إلى الزوراء "مجاني".. بغداد تهيئ 157 حديقة لاستقبال المواطنين بعيد الفطر

2024-04-08 14:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، فتح ابواب الدخول إلى متنزه الزوراء مجانا وتهيئة (157) حديقة ومتنزها في عموم العاصمة لاستقبال المواطنين والعوائل الكرام خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الأمانة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "مستمرة في تطبيق استراتيجية العاصمة الخضراء الهادفة إلى خلق بيئة نظيفة والحد من التغيرات المناخية ومكافحة التصحر من خلال زيادة المساحات الخضراء".

واضافت "حيث شهدت الأيام القليلة الماضية افتتاح العديد من المتنزهات والحدائق في عموم العاصمة، أبرزها كورنيش القادسية على مساحة أكثر من 10 دونم، فضلا عن افتتاح متنزهات وحدائق جديدة في مناطق الغزالية والسيدية والغدير ومدينة الصدر والشعب وحي الجهاد ومناطق أخرى لتكون متنفسا ومحطات ترفيهية لأهالي العاصمة بغداد".

يذكر ان امانة بغداد تواصل تنفيذ حملة التشجير الكبرى في عموم العاصمة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بزراعة 5 ملايين شجرة.