2024-04-08 14:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير العراق.

ويستذكر العراقيون يوم التاسع من نيسان من كل عام، الذكرى السنوية لاسقاط نظام حزب البعث المنحل على يد القوات الأمريكية والقوات الدولية المتحالفة معها.

حيث اجتاحت تلك القوات العاصمة بغداد نهار التاسع من نيسان لعام 2003 وازاحت تمثال الرئيس المخلوع صدام حسين من وسط ساحة الفردوس بالعاصمة.

وفي يوم غد الثلاثاء يكون قد مرّ 21 عامًا على إسقاط النظام البائد، وحلّ الجيش العراقي حينها وتشكيل مجلس انتقالي جديد لإدارة العراق على يد بول بريمر.







