التربية تعلن شمول طلبة الانتساب بنظام الاعفاء العام والفردي

2024-04-08 14:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، شمول طلبة الانتساب بنظام الاعفاء العام والفردي للعام الدراسي 2023-2024.

وبحسب وثيقة صادرة من التربية وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أكدت شمول طلبة الانتساب بنظام الإعفاء العام والفردي للعام الدراسي 2023 -202، كون لديهم درجة للفصل الاول ونصف السنة ودرجة للفصل الثاني اي درجة السعي السنوي".

أدناه نص الوثيقة: