2024-04-08 14:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: باشرت كوادر بلدية الناصرية باعمال تعديل وتحديد شوارع منطقة حي الامير الزراعي في الناصرية استعدادا للمرحلة الثانية المتضمنة وضع مادة السبيس. انتهى (ا م)

The post بالصور: بلدية الناصرية تباشر بعملية قص وتحديد شوارع حي الامير appeared first on شبكة اخبار الناصرية.