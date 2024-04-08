المركزي العراقي يبيع 238 مليون دولار إلى الخارج خلال يوم واحد

2024-04-08 14:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، لتصل إلى أكثر من 278 مليون دولار مقارنة بيوم أمس الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 278 مليوناً و525 ألفاً و332 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسل الوكالة، أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبلغت 238 مليوناً و120 ألفاً و332 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 6 ملايين و710 آلاف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفاً، بينما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 202 شركة.