2024-04-08 14:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة العاشرة على مستوى الدول العربية، و86 عالمياً، من حيث سهولة ممارسة أعمال التجارة الإلكترونية والرقمية، وفقًا لمؤشر ثقة الاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مجلة ceoworld.

وبحسب المجلة، يصنف هذا التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أفضل 128 دولة من حيث التجارة الإلكترونية وجاذبية السوق الرقمية من منظور استثماري شامل.

ولإنشاء القائمة، استطلعت المجلة، رأي أكثر من 120 ألف من كبار المديرين التنفيذيين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم في حوالي 128 دولة ومنطقة مختلفة، وقام الاستطلاع بقياس هذه البلدان على خمس سمات مختلفة، بما في ذلك إمكانات السوق، والقوى العاملة الماهرة وريادة الأعمال، والإطار المؤسسي والابتكار، والأمن والخصوصية، والسياسات الحكومية، وجرى منح كل فئة وزنًا متساويًا في تحديد التصنيف العام.

وصنف المؤشر، الولايات المتحدة كأفضل دولة في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية الإلكترونية والرقمية، وجاءت الصين في المركز الثاني، تليها اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا.

ووفق المجلة، فإن احتلال الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين 128 دولة، يجعلها "السوق الرقمية" الأكثر جاذبية للمستثمرين والقوى العاملة الماهرة في جميع أنحاء العالم.

هذا واحتلت الهند المرتبة السادسة، في حين احتلت فرنسا وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات العربية المتحدة المراكز العشرة الأولى.

وجاءت تايوان وسنغافورة وهولندا والبرازيل وروسيا المراكز من 11 إلى 15 باعتبارها "السوق الرقمية والإلكترونية" الأكثر جاذبية للمستثمرين.

ويهدف التقرير، إلى قياس أداء الدولة والعوامل التي تجعلها جذابة لتطوير الأعمال في قطاعي التجارة الإلكترونية والرقمية.

وجاءت سوريا في أسفل القائمة بالمركز 128، حيث أشار التقرير، إلى أن سوريا في المرتبة (128)، وزامبيا، وفنزويلا، والصومال، وسورينام (124) الخمس الأواخر في "التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية" الجاذبة للمستثمرين في عام 2024.

فيما جاء العراق في المرتبة 86 عالمياً من حيث سهولة ممارسة أعمال التجارة الإلكترونية والرقمية، إذ بلغت نسبة القوى العاملة فيه 40.63 نقطة، وإمكانية التسوق 83.08 نقطة، فيما احتل المرتبة العاشرة عربياً بعد كل من الإمارات والسعودية والأردن ولبنان ومصر والمغرب والبحرين والكويت وعُمان.