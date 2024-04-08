السليمانية تستضيف التجمع "الحاسم والأخير" لدوري الطائرة الممتاز

2024-04-08 14:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم الإثنين، تحديد الثاني والعشرين من الشهر الجاري موعدا لاقامة التجمع "الحاسم والأخير" للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة في محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقال حبيب علي اللاوندي رئيس اتحاد الطائرة العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "منافسات التجمع الحاسم والاخير للكرة الطائرة ستقام في السليمانية"، مبينا ان "الاندية المتأهلة لنهائيات البطولة وافقت على اختيار الموعد والمكان المقررين من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة".

واضاف اللاوندي ان "خمسة اندية تتنافس على لقب البطولة بعد اقامة التصفيات الاولية السابقة للموسم الحالي 2023-2024، وهي اندية البيشمركة واربيل وغاز الجنوب ومصافي الشمال والبحري".

واوضح ان "النهائيات تقام على ثلاث مراحل يتوج باللقب الفريق الاكثر تتويجا في الجولات الثلاث"، مبينا ان "التجمع الثاني اقيم في أربيل، بينما اقيم التجمع الاول في البصرة اما المرحلة والجولة الاخيرة فستقام في السليمانية.

ويقف فريق البيشمرگة في المركز الاول من لائحة ترتيب الفرق يليه فريق أربيل في المركز الثاني ثم غاز الجنوب ثالثا ومصافي الشمال في المركز الرابع والبحري في المركز الخامس والاخير.