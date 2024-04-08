الاستجواب يلاحق قائممقام القرنة والعيداني.. "كارت احمر" أمام "الجدار الساند"

2024-04-08 15:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

كشفت عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة صادقون زهراء السلمي، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، عن استجواب مرتقب بانتظار قائممقام قضاء القرنة، في محافظة البصرة، والمحافظ اسعد العيداني.

وقالت السلمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الفشل والنكبة في اغلب مناطق القرنة، تستدعي استجواب القائممقام، وحتى المحافط اسعد العيداني، في حال ثبت عليه عملية التقصير في الدفع باتجاه انجاز مشروع مجاري القرنة".

وبخصوص استبدال شركة "الجدار الساند"، المكلفة بمشروع مجاري القرنة، والمتلكئة فيه منذ سنوات، واستبدالها بشركة النرجس، قالت السلمي، إن "شيوخ عشائر القضاء عندما التقوا برئيس الوزراء اقترحوا عليه ان يكون استكمال المشروع بعهدة شركة النرجس للمقاولات، والتي سيذهب لها ما تبقى من المشروع، وان مسألة تغيير الشركة، جاء برغبة من الاهالي هناك، الرافضين بشكل قاطع لبقاء الجدار الساند كشركة منفذة".

واحيل مشروع المجاري والخدمات في قضاء القرنة، الى شركة الجدار الساند منذ عام 2020 وبكلفة 600 مليار دينار، لكن منذ ذلك الحين وحتى الان، لايزال الوضع على ما هو عليه.

وفي وقت سابق، خاطب ديوان محافظة البصرة، شركة "النرجس" للمقاولات بشأن مشروع "مجاري" القرنة الكبير، بعد توجيه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ المشاريع بقضاء القرنة ضمن محافظة البصرة، خلال استقباله وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء القضاء، بحضور محافظ البصرة وقائمقام القضاء وعدد من الوكلاء والمديرين العامين المعنيين والمستشارين، والنائب عن محافظة البصرة ضرغام صباح المالكي".

كما وجّه السوداني بعرض مشروع إنشاء مستشفى بسعة 300 سرير في القضاء، على جلسة مجلس الوزراء المقبلة للبتّ بها، وكذلك التوجيه بتشكيل لجنة فنية لمتابعة سير تنفيذ الأعمال الخدمية في القضاء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة، والعمل على تذليل كل العقبات الفنية والإدارية والمالية أمام هذه المشاريع".