وزير العمل يعلن اطلاق المنحة الطلابية لشهر كانون الثاني الماضي

2024-04-08 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلن وزير العمل احمد الاسدي، اليوم ااثنين، اطلاق المنحة الطلابية لشهر كانون الثاني الماضي.

وقال الأسدي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم إطلاق منحة الطلبة لشهر كانون الثاني من هذا العام 2024 لاكثر من مليونين و (300) ألف طالب من ابناء المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية من طلبة المدارس في بغداد والمحافظات بمبلغ يصل الى اكثر من (82) مليار دينار"، داعياً الاسر الى "مراجعة منافذ الصرف لاستلامها".

فيما أكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي وفقا للبيان، ان "تأشير حضور الطلبة كان من قبل وزارة التربية"، مبيناً ان "مبلغ المنحة لطلبة المرحلة الابتدائية يبلغ 30 الف دينار في حين يبلغ مبلغ المنحة لطلبة المرحلة المتوسطة و لاعدادية 50 الف دينار".

وذكر انه "سيتم دفع مبالغ المنحة لشهري شباط واذار حال وصول التخصيص من قبل وزارتي المالية والتربية".