وزيرة الهجرة: ملف النزوح سيغلق بشكل كامل في 30 تموز المقبل

2024-04-08 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الاثنين، أن ملف النزوح سيغلق بشكل كامل في 30 تموز المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، التقت اليوم محافظ صلاح الدين بدر الفحل في مقر ديوان المحافظة بحضور نائب رئيس مجلس المحافظة ومدير عام تربية صلاح الدين، وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع الأسر في مناطق العودة داخل المحافظة وسبل دعمها وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم لها".

وأضافت أن "اللقاء شهد أيضا، مناقشة الخطة الخاصة بإغلاق مخيمات النزوح وتنفيذ التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء لدعم الاستقرار في مناطق العودة وتهيئة الأرضية المناسبة لعودتهم، لاسيما ما يتعلق بتطبيق قرار تخصيص 2 بالمئة من تعيينات عقود التربية في المحافظة".

وأكدت جابرو، وفقاً للبيان، أن "وزارة الهجرة مستمرة ببذل الجهود لإنهاء ملف النزوح في البلاد بشكل كامل وفق ما مخطط له في 30 من شهر تموز المقبل"، مشيرة إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد عودة آخر وجبة للنازحين من السليمانية وإعلان المحافظة خالية من مخيمات النزوح".