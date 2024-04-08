المفوضية تحدد موعد إجراء عملية المحاكاة الأولى لانتخابات برلمان كردستان

2024-04-08 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، البدء بإجراء قرعة اختيار أرقام التحالفات لأحزاب ومرشحي انتخابات برلمان كردستان، فيما حددت موعد إجراء عملية المحاكاة الأولى للانتخابات.

وقال مدير الإجراءات والتدريب بالمفوضية داود سلمان خضير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المرشحين لانتخابات برلمان إقليم كردستان بلغ 886 مشرحاً، بينهم 57 مرشحاً كفرد أما الباقي فهم مرشحو الأحزاب".

وأضاف، أن "عدد الأحزاب الكردية المشتركة بالانتخابات يبلغ 10 أحزاب وقائمتين فقط هي للتحالفات، أي أن مجموع القوائم هو 69 قائمة، تبدأ بالتسلسلات من 101 الى 169".

وأوضح، أن "69 قائمة تتقسم ما بين 57 مرشحاً فرداً و10 أحزاب وتحالفين للأحزاب"، منوهاً بأن "موعد الانتخابات في إقليم كردستان سيكون في يوم 10 من شهر حزيران المقبل".

وأشار إلى، أن "المفوضية ملتزمة بتاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية الكردية، الذي حدد من حكومة إقليم كردستان"، مؤكداً أن "المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

ولفت إلى، أن "جدول العمليات مستمر، حيث ستبدأ عملية المحاكاة الأولى بعد عيد الفطر المبارك، ومن بعدها سيبدأ الهرم التدريبي، حيث أن الفئة المستهدفة هي شعب التدريب وشعب البيانات وشعب اللوجستية في مكاتب انتخابية لمحافظات إقليم كردستان، وكذلك بعض موظفي مراكز التسجيل في المستوى الأول، ومن ثم المستوى الثاني يستهدف ما تبقى من الموظفين، بالإضافة إلى المستوى الثالث والذي يستهدف الموظفين يوم الاقتراع".

ووقّع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق، أمراً إقليمياً حدد بموجبه يوم 10/6/2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.