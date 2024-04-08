2024-04-08 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تنطلق يوم غد الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مواجهات مهمة، تحتضنها ملاعب بغداد والبصرة.

إذ يتطلع القوة الجوية حامل اللقب الى مواصلة رحلة الدفاع عن بطولته حينما يواجه نفط ميسان على أديم ملعب الشعب الدولي، معولاً على أسلحته الفعالة على غرار أيمن حسين وعلي جاسم وسعد عبد الأمير وحسين جبار وغيرهم، كما يستند الأزرق على ميزتي الجمهور وارتفاع الروح المعنوية عقب فوزه الأخير على الطلبة في ديربي العاصمة، من أجل التفوق على منافسه وبلوغ المربع الذهبي.

بدوره يخوض الشرطة مهمة محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفاً على الميناء، ويأمل الأخضر العودة بنتيجة إيجابية تؤهله للاستمرار في مسابقة الكأس، إلا أن طموحاته ستصطدم بالروح الشبابية لتلامذة الشاطر حسن أحمد وهم يلعبون في ملعبهم وأمام جمهورهم.

من جانبه يمني الزوراء النفس بتخطي متحديه القادم من الشمال (نوروز) بغية إنقاذ موسمه، لا سيما أن بطولة الكأس تمثل الفرصة الأخيرة لكرة النوارس في الموسم الحالي، بعد الابتعاد بفارق كبير من النقاط عن الجوية والشرطة المتفوقين في الدوري.

ويلعب أيضاً أربيل أمام النفط في مباراة متساوية الحظوظ بين الطرفين الطامحين لمواصلة مغامرتهما في الكأس.