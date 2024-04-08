2024-04-08 15:36:09 - المصدر: منصة إيشان

يمكن اعتبار أن كل الجهود الدبلوماسية الأجنبية، ووفود الأمم المتحدة والسفارة الأميركية لدى بغداد، والرسائل المباشرة وغير المباشرة من بغداد إلى أربيل، فشلت بشأن اقناع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الذي يجد أن ومن المناورات السياسية قد انتهى، وبات يلجأ علناً إلى الضغط المباشر على بغداد عبر “الإحراج” التهديد بالانسحاب من العملية السياسية برمتها. […]

ظهرت المقالة “بارتي” يتمسك بمقاطعة انتخابات الإقليم.. هل يتخلى عن حكم كردستان؟ أولاً على Eishan.