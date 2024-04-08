2024-04-08 15:36:09 - المصدر: منصة إيشان

كشفت لجنة الطاقة البرلمانيَّة عن أنَّ إنتاج العراق من الكهرباء سيصل خلال الشهر المقبل إلى 27 ألف ميغاواط. وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي، في تصريح صحفي، إنَّ “فصل الصيف الماضي شهد تحسناً كبيراً وملموساً بإنتاج الطاقة، نظراً لخطط وزارة الكهرباء لتأهيل ورفع الأداء في قطاعي النقل والتوزيع”. وأضافت أنَّ “حجم الإنتاج سيبلغ خلال […]

ظهرت المقالة الطاقة البرلمانية تتوعد أصحاب المولدات: إنتاج العراق الكهربائي سيصل إلى 27 ألف ميغاواط أولاً على Eishan.