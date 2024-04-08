الأحداث "تسخن" في ديالى.. ماحقيقة عزل أهم مسؤول بمنظمة بدر في المحافظة؟

2024-04-08 16:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الإثنين (8 نيسان 2024)، عن حقيقة عزل اهم مسؤول في منظمة بدر بديالى بأوامر مباشرة من قبل رئيس المنظمة هادي العامري.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي اوردتها منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع حول عزل رئيس منظمة بدر زياد التميمي عن منصبه بأوامر مباشرة من هادي العامري غير دقيقة ولا يزال التميمي يمارس اعماله في اللقاءات والاجتماعات".

واضاف، ان "التميمي والذي يتبوأ منصب وكيل وزارة العدل يعد من اهم قادة منظمة بدر في ديالى"، لافتا الى ان "الوثيقة التي استندت عليها مواقع التواصل الاجتماعي وهي بتاريخ شباط اي قبل شهرين لم يجرِ تأكيدها على انها بالفعل رسمية خاصة وانها تحمل تواقيع العامري".

ادناه الوثيقة المتداولة:

ولفت الى "عدم وجود خلافات بين التميمي والعامري حول منصب محافظ ديالى وماطرح في وسائل التواصل الاجتماعي بعيد عن الحقيقة".

واشار الى ان "منظمة بدر تجري تغييرات بين فترة واخرى بقياداتها ويتم اعلان الامر للرأي العام"، مؤكدا بان "زياد التميمي لايزال في منصبه حتى اللحظة".

وتشهد ديالى احداثًا وتفاصيل ساخنة خلال الايام الاخيرة، مع تزايد الحراك نحو حسم منصب المحافظ، الذي تتنافس عليه اكثر من 4 جهات، وهم كل من منظمة بدر وائتلاف دولة القانون والسنة، وعشائر بني تميم.

وتسبب الكشف عن ما عرفت بـ"سرقة القرن في ديالى" والمتمثلة بسرقة اكثر من 7 مليارات دينار من اموال صندوق تعويضات ضحايا الارهاب، على طريقة سرقة القرن التي طالت اموال الامانات الضريبية والتي بلغت اكثر من 3.5 تريليون دينار.



