وزير العمل يعلن اطلاق المنحة الطلابية لشهر كانون الثاني المنصرم

2024-04-08 16:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، إطلاق منحة الطلبة لشهر كانون الثاني من هذا العام 2024.

وقال الاسدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة اطلقت المنحة لاكثر من مليونين و (300) ألف طالب من ابناء المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية من طلبة المدارس في بغداد والمحافظات بمبلغ يصل الى اكثر من (82) مليار دينار"، داعياً "الاسر الى مراجعة منافذ الصرف لاستلامها".

من جانبه قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي ان "تأشير حضور الطلبة كان من قبل وزارة التربية"، مبيناً ان "مبلغ المنحة لطلبة المرحلة الابتدائية يبلغ (30) الف دينار في حين يبلغ مبلغ المنحة لطلبة المرحلة المتوسطة و الاعدادية (50) الف دينار".

واضاف "سيتم دفع مبالغ المنحة لشهري شباط واذار حال وصول التخصيص من قبل وزارتي المالية والتربية".