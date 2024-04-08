نائب قائد العمليات المشتركة يؤكد على تحديث الخطط الإعلامية

2024-04-08 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، على تحديث الخطط الإعلامية بما يتلاءم مع المرحلة الحالية .

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق أول الركن قيس المحمداوي، التقى اليوم ، في مقر قيادة العمليات المشتركة، رئيس وأعضاء خلية الإعلام الأمني"، مبينة أن "اللقاء تخلل طرح جملة من الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بعمل الإعلام الأمني والتغلب على التحديات والمعضلات بما يضمن إيصال الرسالة الإعلامية بالشكل الدقيق الى المتلقي".

وأكد المحمداوي، بحسب البيان، على "ضرورة متابعة العمل الإعلامي الحثيث والمستمر لإيصال الصورة الناصعة والمشرقة لجميع مفاصل قواتنا الأمنية البطلة والانتصارات المتحققة في العمليات الأمنية التي تنفذها في مطاردة العناصر الإرهابية المنهزمة وتوثيق الإنجازات المتحققة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، فضلاً عن التصدي للشائعات المغرضة ورصد كل ما يسيء الى القيم والأعراف الأصيلة في مجتمعنا".

وشدد على "تحديث الخطط الإعلامية بما يتلاءم مع المرحلة الحالية ومتابعة المستجدات أولاً بأول، مع وضع جدول زمني لكل عمل إعلامي وتسويق المنجزات الإعلامية عبر وسائل الإعلام الوطنية والتعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية في نشر المحتوى الإعلامي الهادف".