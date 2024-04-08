دعم حكومي لا محدود.. أمين بغداد يعلن إكساء 10 ملايين م2 خلال عام

2024-04-08 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، تحقيق إنجاز وفق توقيتات زمنية محددة بفضل الدعم الحكومي اللا محدود وخلال عام واحد في حملة الإكساء، يعادل عمل عقدين.

وقال أمين بغداد، عمار موسى كاظم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم إنجاز إكساء 10 ملايين م2 من مساحة الشوارع الرئيسة والمحلات السكنية في عموم مناطق العاصمة خلال عام".

وأضاف كاظم، أن "خطة متكاملة أعدت بهذا الشأن وفق تصاميم رصينة ومسوحات ميدانية دقيقة شملت الشوارع الرئيسة والمتضررة بحملة الإكساء الكبرى في جميع قواطع الدوائر البلدية، إضافة إلى شمول عدد كبير من المحلات السكنية التي تمت إعادة إكسائها وتأهيلها وتغيير واقعها الخدمي والعمراني نحو الأفضل".

وأوضح أن "الخطة تضمنت تحديد شارع رئيس ضمن حدود كل دائرة بلدية وتحويله إلى شارع نموذجي بجانبي بغداد، الرصافة والكرخ"، لافتاً إلى أن "هذا الإنجاز تحقق وفق توقيتات زمنية محددة بفضل الدعم الحكومي اللامحدود لهذه الجهود الاستثنائية من أجل إعادة الألق إلى العاصمة ضمن حملة بغداد أجمل".

من جانبه، قال مدير عام بلدية الأعظمية، مصعب بكر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إكساء العديد من الشوارع والأزقة ضمن قاطع المسؤولية بالتعاون مع دائرة مشاريع أمانة بغداد، حيث تم إكساء شوارع الكريعات 29، المعارض 315، الصليخ 34، الـ 600، تفاحة، أقسام البلدية، الخياطة 14، معهد النفط، وشارع فلسطين".

وتابع بكر: "كما وتم إكساء شارع المغرب، شارع 18 القاهرة، شارع 10 القاهرة، وأزقة (308-2-4-6-8-10-12-14-31) ، فضلاً عن إكساء أزقة منطقة الصليخ (14-9-15-17-21)"، مؤكداً "إكساء العديد من الأزقة والشوارع في قاطع المسؤولية، ولم يبق سوى القليل".

وأضاف، أن "بلدية الأعظمية بصدد الانتهاء من إكساء كل الشوارع في قاطع مسؤوليتها، حيث تمت إحالة 200 ألف متر مربع بموجب قانون الأمن الغذائي الطارئ".

وأشار إلى أن "هناك أعمالاً تطويرية لمحلات سكنية بالكامل من قبل شركة آشور التابعة لوزارة الإعمار، وبإشراف ملاكاتنا وملاكات دائرة المشاريع، وهي محلات (311-313-322-334) ، كما سيباشر العمل خلال الفترة القليلة المقبلة بمحلات (302) كسرة و(302-318-320) الكم".

وأوضح، أن "البلدية لديها خطط لتطوير المحلات السكنية ضمن مناطق الأعظمية والمناطق الأخرى وبالتنسيق مع صندوق إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، وهي محلات (304-306-308-309-310-338) ، حيث ستتم المباشرة بالعمل قريباً".

ولفت إلى، أن "هناك خطة تطويرية لإكساء محلة (307) الضباط من قبل دائرة المشاريع، كما وهناك خطة لتطوير محلات (306-332) ، بعد أن يتم إنجاز العمل بها من قبل دائرة مجاري بغداد"، مبيناً أن "عام 2024 سيشهد المباشرة بأعمال تطويرية لـ 17 محلة سكنية تقريباً".

وأكد أن "حكومة محمد شياع السوداني، هي حكومة خدمات، حيث تم تحقيق أعمال خدمية خلال عمر الحكومة الحالية التي مضى على تشكيلها أكثر من سنة، ما يعادل عمل 20 سنة مضت"، منوهاً بأن "رئيس مجلس الوزراء، يتابع الأعمال الخدمية المقدمة ويقدم ملاحظاته، مما أدى إلى تقدم الأعمال الخدمية بشكل كبير".

وأشار إلى، أن "العام الماضي شهد تطوير ثلاث محلات وهي (312-314-316) ، كما وتم تطوير العديد من الشوارع وهي شارع الضباط وشارع عمر وشارع سهام وشارع أبي طالب وشارع المشاتل".

وأضاف بكر: "لدينا حالياً أعمال تطويرية لتأهيل 4 محلات سكنية في القاهرة وهي (311-313-322-334) وسبع أبكار"، مؤكداً أن "قاطع المسؤولية سيكون جميلاً جداً خلال العام الجاري".