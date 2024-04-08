2024-04-08 16:36:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع

أطلقت العتبة الحسينية المقدسة، مشروعاً للكشف المبكر عن سرطان الرئة، تحت مسمى "مشروع العراق لرئة صحية.

وقال المدير السابق للمركز الوطني الريادي لبحوث السرطان/ جامعة بغداد، والمشرف الرئيس على مشروع العراق لرئة صحية أحمد سالم الخفاجي: إن "الكشف المبكر عن أمراض الرئة يعتبر ضرورة ملحة في ظل تزايد حالات الإصابة بهذا الداء الخبيث في المجتمع العراقي، والذي يتسبب في نسب وفيات مرتفعة حسب الإحصائيات الأخيرة".

وأضاف أن "العتبة الحسينية المقدسة قامت بإشراف متوليها الشرعي، بتمويل ورعاية برنامج للكشف المبكر عن سرطان الرئة تحت مسمى "مشروع العراق لرئة صحية"، مبيناً أن "هذا المشروع يهدف إلى مكافحة هذا الداء الخبيث عن طريق الكشف عنه في مراحله المبكرة".

وتابع أنه "تم تنظيم اجتماع في جامعة ليفربول البريطانية بحضور رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، بالإضافة إلى فريق بحثي واستشاري يتألف من علماء وباحثين وأطباء استشاريين من الجامعة البريطانية، بالتعاون مع نظرائهم في العتبة الحسينية، حيث سبق هذا الاجتماع توقيع اتفاقية استشارية بين الهيئة وجامعة ليفربول، بهدف تهيئة الظروف لانطلاق المشروع في العراق، والذي يُعد الأول من نوعه في البلد".

وأكد، أن "المشروع يهدف إلى تصميم أول طراز عراقي للتنبؤ بأمراض الرئة الخبيثة، مما يسهم في دعم المراكز الصحية والطبية المعنية في البلاد بفضل التنبؤ المبكر، يمكن وضع الأفراد المعرضين لهذه الأمراض تحت المراقبة الطبية الدورية، وبالتالي تقليل التكلفة العلاجية وزيادة فرص الشفاء للمصابين".