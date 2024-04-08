الأولمبي العراقي يجري مرانه الأول فور وصوله إلى قطر

2024-04-08 16:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرى المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أول وحدة تدريبية صباحية استعداداً لمنافسات نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاماً، المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوحدة التدريبية أجريت في قاعة الحديد بإشراف الملاك التدريبي للمنتخب ومدرب اللياقة البدنية إسماعيل سليم، وتمارين الاستشفاء والتقوية.

ويلعب المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلاند، في النهائيات التي تنطلق في 15 من الشهر الجاري.

وكان وفد المنتخب الأولمبي غادر بغداد مساء أمس الأحد، متوجهاً إلى الدوحة للدخول في معسكرٍ تدريبي قصيرٍ تتخلله خوض مباراة ودية مع نظيره الياباني يوم الخميس المقبل استعداداً لنهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

واختار مدرب منتخب العراق الأولمبي راضي شنيشل، 25 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، وتألفت القائمة من كميل سعدي، وحسين حسن، وحسن عباس، وزيد تحسين، وأحمد مكنزي، ويوسف الإمام، ورومان دولاتشي، وعلي الموسوي، وبلند آزاد، وكرار سعد، ومنتظر عبد الأمير، وهلو فايق، وزيد إسماعيل، ونهاد محمد، وكرار محمد، وعلي جاسم، ومصطفى سعدون، وأمين الحموي، ورضا فاضل، ومنتظر محمد، ومحمد هيثم، وسالم أحمد، وحسين عامر، وعمر مجباس، وحسن خالد.