أنشيلوتي: ريال افتقر للشجاعة بمواجهة مانشستر سيتي

2024-04-08 17:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، أن فريقه افتقر للشجاعة والشخصية بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عشية المواجهة المنتظرة مستذكراً الخسارة برباعية "لعبنا من دون شجاعة ومن دون شخصية. الشجاعة والشخصية أساسيتان في هذا النوع من المباريات وافتقدناهما في مباراة الإياب".وطالب أنشيلوتي، لاعبيه بإظهار المزيد من القوة الذهنية عندما يواجهون بطل إنجلترا للموسم الثالث توالياً في المسابقة القارية الأم، بعدما سحق رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في عقر دارهم النادي الملكي برباعية نظيفة إياباً، بعد التعادل 1-1 ذهاباً".وأكد، أن" لاعبيه يجب أن يكونوا أقوياء ذهنيا أمام سيتي لكنه أقرّ أنه يشعر بالتوتر قبل المباراة".وتابع "الشيء المهم هو أن نكون في أفضل حالاتنا، والجانب الذهني مهم للغاية".وأضاف "من حيث الشجاعة والشخصية، كان لدينا الوقت للاستعداد للمباراة بشكل جيد للغاية، وأنا واثق من أننا سنقدّم أفضل ما لدينا ولدينا الجودة للمنافسة".وشدد، على أن "الهزيمة معاناة والنصر ارتياح وليس سعادة. المعاناة والضغط يبقيانك على قيد الحياة، إنه الوقود بالنسبة لي".ويستقبل ريال مدريد، الأكثر تتويجاً في دوري الأبطال بحصوله على 14 لقباً، على ملعبه "سانتياغو برنابيو" ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ربع النهائي الثلاثاء، قبل الإياب المقرر الأربعاء في 17 الشهر الحالي".