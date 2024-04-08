رئيس الوزراء يؤكد سعي العراق نحو إقامة علاقات دولية متوازنة

2024-04-08 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سعي العراق نحو اقامة علاقات دولية متوازنة.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير جمهورية النمسا لدى العراق، أندريا ناسي".واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات".وأشار رئيس الوزراء، إلى "سعي العراق نحو إقامة علاقات دولية متوازنة، مبنية على المصالح المتبادلة، بما يخدم التنمية المستدامة، ويدعم الاستقرار في المنطقة"، مؤكداً "ترحيب الحكومة بمشاركة الشركات النمساوية في جميع قطاعات الإعمار والبنى التحتية، التي تشهد تطوراً مطّرداً".وتابع البيان، ان "اللقاء تطرق إلى عزم البلدين على توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، التي تتضمن تسيير رحلات طيران مباشر بين العراق والنمسا، وكذلك استكمال الإجراءات الخاصة بتزويد شركة باور النمساوية للعراق بمرشّات الري التي تأتي في إطار توجه الحكومة لاستعمال تقنيات الري الحديثة في الزراعة".