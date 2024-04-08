وزير الصحة يوجه بمتابعة الاستعدادات لاستقبال الجرحى من الشعب الفلسطيني

2024-04-08 17:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، بمتابعة الاستعدادات لاستقبال جرحى الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وجه وزير الصحة صالح الحسناوي بمتابعة الاستعدادات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين الأبطال من قطاع غزة وبأي عدد متاح وتقديم كل الخدمات الصحية لهم من الخدمات العلاجية والتأهيلية والمتطلبات كافة".وأضاف، أن "وزارة الصحة تؤكد استعداد المؤسسات الحكومية والخاصة كذلك للتعامل مع أي عدد متاح مع تقديم كل الخدمات الصحية لهم إلى حين تماثلهم للشفاء التام".وقرر مجلس الوزراء، أمس الأحد، استقبال الجرحى من غزة لتقديم العلاج لهم في المستشفيات الحكومية والأهلية.