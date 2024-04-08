"حسابي" يثير القلق في كردستان.. المعارضون يخشون الإلتفاف رغم تطمينات بغداد وأربيل

2024-04-08 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

حذر النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024) من مخاوف تتركز بذهاب الحكومة الاتحادية مع رغبة حكومة الإقليم، فيما يخص رواتب الموظفين.

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "أحزاب السلطة في الإقليم تخالف قرار المحكمة الاتحادية عبر توطين الرواتب في مشروع حسابي، وعدم توطينها في المصارف الاتحادية، الأمر الذي يسبب تخوفاً من تأثر الحكومة الاتحادية بالضغوط التي تمارسها أحزاب السلطة، ما يعني تراجعاً بوعود بغداد، وانتصارا لارادة احزاب السلطة في الاقليم".

وأمس الاحد، أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن مشاركة مصرف بغداد في مشروع (حسابي) المصرفي، بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.

وقالت الحكومة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن مشاركة مصرف بغداد ستؤدي إلى توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة، مما سيسهل على شعب كردستان الحصول على القروض والنفقات الخاصة.

وأشارت الى أن مصرف بغداد يمتلك ستة فروع في إقليم كردستان، ومن المتوقع أيضاً أن تشارك المزيد من المصارف في المشروع خلال هذا الشهر، مؤكداً أن ذلك سيوفر المزيد من الخيارات المصرفية للمواطنين ويوسع الخدمات المالية بشكل عام.

وأوضحت، أن شراكات حكومة إقليم كردستان القوية مع جميع المصارف المشاركة، أدت إلى إنشاء أكثر من 200 ألف حساب مصرفي لموظفي القطاع العام.

فيما تحدث عضو لجنة المالية النيابية السابقة في اقليم كردستان صباح حسن، عن انجاز 150 الف معاملة ضمن مشروع حسابي وتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية العام الجاري.