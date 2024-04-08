السوداني يؤكد سعي العراق نحو إقامة علاقات دولية متوازنة

2024-04-08 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، سعي العراق نحو إقامة علاقات دولية متوازنة خلال استقباله سفير النمسا لدى العراق أندريا ناسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل ناسي، وجرى، خلال اللقاء، البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات".

وأشار السوداني، إلى "سعي العراق نحو إقامة علاقات دولية متوازنة، مبنية على المصالح المتبادلة، بما يخدم التنمية المستدامة، ويدعم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً ترحيب الحكومة بمشاركة الشركات النمساوية في جميع قطاعات الإعمار والبنى التحتية، التي تشهد تطوراً مطّرداً"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، تطرق اللقاء إلى "عزم البلدين على توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، التي تتضمن تسيير رحلات طيران مباشر بين العراق والنمسا، وكذلك استكمال الإجراءات الخاصة بتزويد شركة باور النمساوية للعراق بمرشّات الري التي تأتي في إطار توجه الحكومة لاستعمال تقانات الري الحديثة في الزراعة".