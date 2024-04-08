2024-04-08 18:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالقبض على امرأة متلبسة ببيع شاب سوري "متحول جنسيا" في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية من شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على امرأة (تولد 1990) وتعمل في "كوفي شوب" ضمن حي الداودي في منطقة المنصور، وفق مذكرة قبض أصولية بالجرم المشهود أثناء قيامها ببيع شاب (تولد 2003) سوري الجنسية.

وأشار المصدر، إلى اقتياد المرأة والشاب الى أحد المراكز الأمنية لغرض عرضهما على قاضي التحقيق، لافتا الى أن الشاب لا يحمل اوراق الاقامة الرسمية.