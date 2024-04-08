اعتقال "ارهابي" و 6 أشخاص بحوزتهم "مادة بيضاء" في بغداد

2024-04-08 18:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية عراقية، يوم الاثنين، باعتقال "ارهابي" و 6 أشخاص بينهم منتسب أمن بحوزتهم "مادة بيضاء" في عمليتين منفصلتين بالعاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن قوة من مكافحة مخدرات الكرخ ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على ستة اشخاص احدهم منتسب في وزارة الدفاع بحوزتهم 22 كيساً صغيراً يحتوي على مادة بيضاء يشتبه بأنها مواد مخدرة، مشيراً إلى تسليمهم الى جهة الطلب.

على صعيد متصل، أفاد اعلام عمليات بغداد، بالقاء القبض على "إرهابي" ضمن إحدى مناطق الكرخ.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معلومات استخبارية دقيقة أفادت بتواجد "عنصر داعشي" ضمن قاطع المسؤولية، تم على إثرها تشكيل فريق عمل من فوج طوارئ بغداد الكرخ الرابع، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، حيث شرعت القوة بنصب كمين محكم نتج عنه اعتقال الإرهابي ضمن منطقة الدورة في جانب الكرخ والمتهم مطلوب وفق المادة 1/4 ارهاب.

وأكد البيان، تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لينال جزاءه وفق القانون العراقي.