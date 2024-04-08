2024-04-08 18:06:09 - المصدر: منصة إيشان

استبق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية منتصف الشهر الحالي، باستقباله السفيرة الأميركية لدى العراق السيدة إلينا رومانوسكي. وذكر بيان المكتب الإعلامي للسوداني، أن “اللقاء جرى خلاله التباحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية”. وأضاف: “جرت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالزيارة المرتقبة […]

ظهرت المقالة السوداني يستبق سفره إلى واشنطن بلقاء السفيرة الأمريكية: سنرتقي بالعلاقات بين البلدين أولاً على Eishan.